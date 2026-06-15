Воронежцы купили 7 тонн книг на ярмарке Платоновского фестиваля

С 12 по 14 июня в Воронеже на книжной ярмарке XV международного Платоновского фестиваля искусств посетители приобрели 7 т книг. Всего на мероприятие было привезено около 8 т. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Книжная ярмарка на Платоновском фестивале искусств в 2026 году

Фото: Никита Пауков / Дирекция международного платоновского фестиваля искусств Книжная ярмарка на Платоновском фестивале искусств в 2026 году

Фото: Никита Пауков / Дирекция международного платоновского фестиваля искусств

Книжная ярмарка в этом году традиционно прошла на Советской площади в облцентре. На ней были представлены павильоны с современной прозой и поэзией, научно-популярными изданиями, фантастикой, альбомами художников, книгами по психологии, истории, философии, социологии, искусству. Также на площади работал детский шатер, в котором издательства устроили для юных читателей мастер-классы, игры и викторины.

Кроме того, 13 июня на Советской площади прошла творческая встреча с известным российским писателем, автором романов «Лавр» и «Авиатор» Евгением Водолазкиным. В одном из павильонов воронежцы могли приобрести его книги и тут же получить автограф, а затем задать писателю вопросы. Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев вручил господину Водолазкину Платоновскую премию в области литературы и искусства.

XV Платоновский фестиваль искусств стартовал в Воронеже 30 мая. В течение месяца в его программе запланированы театральные постановки, литературные встречи, концерты, выставки с российскими и зарубежными участниками.

Подробнее о ключевых событиях фестиваля — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов