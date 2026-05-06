Платоновская премия-2026 присуждена Евгению Водолазкину

Лауреатом Платоновской премии в области литературы и искусства в 2026 году стал писатель, литературовед и доктор филологических наук Евгений Водолазкин. Об этом сообщили в воронежском облправительстве.

Решение принято на заседании совета по присуждению премии, ее размер — 1 млн руб.

Эксперты рассматривали несколько кандидатур, в том числе представителей театра и музыкального искусства. По итогам голосования большинство поддержало кандидатуру Евгения Водолазкина с формулировкой «за воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории и русской культуры».

Господин Водолазкин — российский писатель и литературовед, автор романов «Лавр» и «Авиатор», лауреат ряда литературных премий.

«После Платонова невозможно было не испытывать его влияние. Я думаю, это касается всей современной русской литературы. Говоря по-платоновски, я очень рад, что на 62-ом году личной жизни я получил Платоновскую премию»,— приводят цитату писателя организаторы одноименного фестиваля.

В обсуждении кандидатур приняли участие представители регионального правительства и профессионального сообщества, включая литературоведов, музыковедов и деятелей искусства. В этом году к экспертному совету присоединились также руководители ведущих творческих вузов — Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова и Театрального института имени Бориса Щукина. Платоновская премия ежегодно присуждается российским и зарубежным деятелям культуры в рамках Международного Платоновского фестиваля искусств за значительный вклад в развитие литературы и искусства. Лауреат получает диплом, памятный знак и денежную премию.

XV Платоновский фестиваль искусств откроется в Воронеже 30 мая. В течение месяца в его программе запланированы театральные постановки, концерты, выставки с российскими и зарубежными участниками.

Анна Швечикова