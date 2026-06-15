Группа «Старый приятель» станет хедлайнером фестиваля Ural Music Night
Группа «Старый приятель» станет хедлайнером сцены Beatles на музыкальном фестивале Ural Music Night («Уральская ночь музыки»), сообщили организаторы мероприятия. Коллектив выступит на площадке в ЦПКиО им. В. В. Маяковского.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Коллектив, получивший широкую известность в 1990-х годах благодаря хитам «Московская любовь», «Новый день календаря», «Не плачь», «Все, кого ты любила», и другим, представит специальную программу, включающую как собственные композиции, так и кавер-версии песен The Beatles.
Помимо хедлайнера на сцене Beatles выступят: группа The Whales, группа «БУМ», F. SHARP, коллектив ВИА «Аленушка» и школа вокала «Бельканто».
«Уральская ночь музыки-2026» состоится 19 июня более чем на 100 площадках, ожидается участие более 2 тыс. исполнителей. Программа мероприятия посвящена Году уральского рока и юбилеям великих российских композиторов. Среди объявленных хедлайнеров — Юлия Савичева, «Сова», «Ягода», NLO, «Лауд», Pizza и другие.