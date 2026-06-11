«Калиту» проверили на прочность

В Воронеже завершено рассмотрение уголовного дела о взломе автоматизированной системы «Калита», с помощью которой Сбербанк занимается сбором просроченной задолженности. Сотрудница банка, подменив идентификационные данные клиентов, перевела себе порядка 1 млн руб., полученных от банкротов. В прениях обвинение запросило для нее три с половиной года лишения свободы, а защита попросила не назначать строгое наказание из-за того, что своим преступлением сотрудница помогла выявить уязвимость системы. Сама подсудимая рассказала о планах принять участие в специальной военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В Железнодорожном райсуде Воронежа в четверг, 11 июня, завершилось судебное следствие по уголовному делу старшего специалиста управления сопровождения процедуры банкротства единого распределенного контактного центра ПАО «Сбербанк России» в Воронеже Екатерины Андрахановой. 40-летней подсудимой вменяется в вину мошенничество в особо крупном размере и сравнительно редкая статья о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 274.1 УК РФ).

Уголовное дело в отношении Екатерины Андрахановой возбудило и расследовало управление ФСБ России по Воронежской области. В прошлом году сотрудница взломала автоматизированную систему «Калита». С ее помощью Сбербанк занимается сбором и распределением просроченной задолженности обанкротившихся клиентов. Так, по версии следствия, с мая по сентябрь Екатерина Андраханова при обработке платежей от финансовых управляющих клиентов-банкротов совершила 18 операций по подмене их идентификационных данных на данные своей кредитной карты. В итоге деньги, которые шли в счет погашения кредиторской задолженности, шли на ее счета.

Четыре последние сделки более чем на 500 тыс. руб. были заблокированы, однако к этому времени Екатерина Андраханова смогла получить чуть более 1 млн руб.

Выступая в прениях, прокурор Мария Исаева запросила для Екатерины Андрахановой три года и шесть месяцев колонии общего режима, а также предложила взыскать с нее более 900 тыс. руб. непогашенного ущерба. Позицию обвинения поддержал представитель Сбербанка Игорь Орехов.

Адвокат Екатерины Андрахановой Мария Заварзина попросила назначить своей доверительнице условный срок: «Моя подзащитная признала вину и раскаялась в содеянном. Прошу учесть, что своими действиями Андраханова, как ни странно, необычным способом помогла обнаружить слабое место в системе "Калита". Я полагаю, что эта ошибка была исправлена и ее действия помогут не допускать таких ошибок в будущем».

Сама подсудимая заверила суд, что готова в будущем погасить ущерб, а также отметила, что подала заявление о прохождении военной службы по контракту: «Меня вызывали в пункт отбора. Обещали перезвонить, как только появится женская вакансия».

После выступлений сторон и последнего слова подсудимой судья Иван Жидких удалился в совещательную комнату, а адвокат Мария Заварзина порекомендовала своей доверительнице взять на приговор сумку с вещами. В Центрально-Черноземном банке Сбербанка от комментариев воздержались.

Сергей Толмачев, Воронеж