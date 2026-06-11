Обвинение запросило реальный срок за взлом банковской инфраструктуры в Воронеже

В Железнодорожном райсуде Воронежа прошли прения по уголовному делу о взломе автоматизированной системы «Калита», с помощью которой Сбербанк занимается сбором просроченной задолженности. Прокурор запросила для бывшей сотрудницы банка Екатерины Андрахановой три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Уголовное дело по статьям о мошенничестве и неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 274.1 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) возбудило и расследовало региональное управление ФСБ России. По версии следствия, в прошлом году сотрудница Сбербанка взломала внутреннюю автоматизированную систему «Калита», отвечающую за сбор и распределение просроченной задолженности обанкротившихся клиентов. По данным следствия, с мая по сентябрь, пользуясь служебным положением в корыстных целях, она 18 раз подменила реквизиты финансовых управляющих в платежных документах по возврату задолженности на данные собственной кредитки.

Хотя последние четыре перевода на сумму свыше 500 тыс. руб. банк успел заблокировать, к этому моменту подсудимая уже присвоила более 1 млн руб. Следствие отмечает, что своими действиями фигурантка не только похитила средства и нанесла удар по репутации банка, но и нарушила целостность и режим безопасности критической информационной инфраструктуры.

Екатерина Андраханова признала вину и раскаялась. Она заявила, что планирует возместить ущерб и заключить контракт на прохождение военной службы. Ее адвокат попросила суд назначить подсудимой мягкое наказание, потому что своим преступлением она помогла выявить уязвимость системы. Представитель Сбербанка поддержал позицию обвинения.