Что такое транснациональные корпорации

Транснациональная корпорация (ТНК) — крупное коммерческое предприятие любой организационно-правовой формы и сферы деятельности, которое производит и реализует продукт в двух и более странах. Филиалами, дочерними и ассоциированными компаниями управляет единая штаб-квартира. Производство не ориентируется на одну страну, топ-менеджеры представляют разные государства. По определению Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), компания считается ТНК, если ее зарубежные активы составляют не менее 25% от общего объема средств. Также важно, чтобы организация являлась одним из лидеров рынка.

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Фото: Jeenah Moon / Reuters Глава Space Х Илон Маск определенно относится к числу людей, влияющих на будущее человечества

Фото: Jeenah Moon / Reuters

ТНК обеспечивают половину промышленного производства в мире и свыше 70% глобальной торговли. Они являются одним из главных двигателей глобализации: углубляют международное разделение труда и ускоряют технологический прогресс — развивающиеся страны конкурируют между собой за возможность привлечь крупный международный бизнес. В свою очередь, сами корпорации получают: оптимизацию расходов (например, при обмене валюты и уплате налогов), свободу от экономического и политического контроля, распределение рисков и доступ к ресурсам и кадрам.

Термин возник в 1970-х, когда в ООН подняли вопрос о необходимости ограничений присутствия ТНК в развивающихся государствах, чтобы защитить малый и средний бизнес от подавления монопольными по своей сути компаниями. «Хартия экономических прав и обязанностей государств» 1974 года закрепила право каждого государства регулировать деятельность иностранных корпораций на своей территории в соответствии с национальными законами.

Но полноценный свод правил для транснационального бизнеса так и не был разработан, в 1992 году специально созданный для этого Центр ТНК закрыли.

Само по себе явление существовало и раньше — прообразом можно считать колониальные торговые предприятия, например Голландскую Ост-Индскую компанию, которая в XVII–XVIII веках сотрудничала с Японией, Китаем, Индонезией и другими странами региона. Активное развитие ТНК в современном понимании началось после Второй мировой войны: для восстановления своих экономик страны объединяли национальное и зарубежное производства. К началу XXI века в мире насчитывалось около 60 тыс. транснациональных корпораций.

В настоящее время увеличивается число не самих ТНК, а их дочерних фирм — уже существующие корпорации стараются расширить географию присутствия.

Большая часть предприятий (около 60%) сосредоточена в производственном секторе. В то же время крупнейшими являются компании из финансовой сферы. Рейтинг Global 2000 от журнала Forbes за 2025 год возглавляют следующие:

Американская JP Morgan Chase . Базируется в Нью-Йорке, отделения представлены в 40 странах. Лидирует по суммарным показателям объема продаж, прибыли, активов и рыночной капитализации уже третий год подряд. Занимается инвестиционным и коммерческим банкингом.

. Базируется в Нью-Йорке, отделения представлены в 40 странах. Лидирует по суммарным показателям объема продаж, прибыли, активов и рыночной капитализации уже третий год подряд. Занимается инвестиционным и коммерческим банкингом. Американский конгломерат-холдинг Berkshire Hathaway . Главный офис расположен в штате Небраска, отделения есть в более чем 30 странах. Специализируется на инвестициях и страховой деятельности, но также владеет компаниями в сферах: розничной торговли, железнодорожного транспорта, промышленного производства и других.

. Главный офис расположен в штате Небраска, отделения есть в более чем 30 странах. Специализируется на инвестициях и страховой деятельности, но также владеет компаниями в сферах: розничной торговли, железнодорожного транспорта, промышленного производства и других. Китайский банк ICBC. Базируется в Пекине, отделения действуют в 49 странах. Занимается корпоративным и частным банкингом.

Не первые по величине, но одни из самых известных ТНК — Amazon, Coca-Cola, Nestle, Apple, Google, McDonald’s и другие.

Олеся Мельничук