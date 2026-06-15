Медиакорпорация Fox за $22 млрд купит стриминговую платформу Roku

Медиавещательная корпорация Руперта Мёрдока Fox Corp объявила о приобретении стриминговой платформы Roku в рамках сделки на сумму около $22 млрд. Объединенная компания, сообщает Fox, станет третьим по доле просмотров игроком на американском телевизионном рынке. По условиям сделки акционеры Fox получат около 73% объединенной компании, а акционеры Roku — 27%.

По подсчетам Reuters, при помощи этой сделки медиакорпорация получит прямой доступ к более чем 100 млн абонентов Roku.

Fox рассчитывает, что приобретение одной из крупнейших ТВ-платформ укрепит позиции холдинга в условиях массового перехода зрителей в онлайн. Аналитики JP Morgan отмечают, что объединение уже существующей стриминговой платформы Tubi от Fox с платформой The Roku Channel создает одного из лидеров на американском рынке видеостриминга.

Завершение сделки ожидается в первой половине 2027 года. Она должна быть одобрена акционерами обеих компаний, а также регулирующими органами.

Екатерина Наумова