Патрушев предупредил о планах западных стран превентивно ударить по базам России

Западные страны намерены заблокировать основные морские направления России в Балтийском и Черном морях. Об этом в интервью «Российской газете» заявил помощник российского президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Согласно поступающей информации, отметил он, западные страны рассматривают превентивные удары по российским военным базам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник российского президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Помощник российского президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Именно Балтика и Черное море обслуживают основной объем нашей морской торговли. И нужно понимать, что Запад готовится не просто к блокаде. Судя по поступающей информации, прорабатываются сценарии вплоть до превентивных ударов по нашим базам»,— сказал господин Патрушев.

Председатель Морской коллегии обратил внимание, что российские порты регулярно заходят торговые суда, на днищах которых прикреплены мины. Господин Патрушев предположил, что такие мины ставят в европейских портах. Для противостояния угрозам России необходимо обеспечить своевременное рассредоточение и боевую готовность флота, отметил он.