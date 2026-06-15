Летняя терраса в «Гранд Отель Европа»

Петербургский «Гранд Отель Европа» в партнерстве с фешен-брендом Monochrome открыл на пересечении Невского проспекта и Михайловской улицы летнюю террасу. Партнер разработал концепцию оформления террасы и форму официантов, а в меню появились специальные позиции: десерт в виде сферы с начинкой из сочной черешни и коктейль «Monochrome Шприц».

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С 11:00 до 14:00 гостям предлагают завтраки а-ля карт, а также сет-меню «Петербургский завтрак», созданное шеф-поваром отеля Денисом Соболевым. Концепция сета основана на сочетании гастрономических традиций эпохи Петра I и современной русской кухни. Ключевым блюдом стала «Императорская каша» — одно из любимых блюд Петра I. Известно, что Екатерина I готовила ее на коровьем молоке, а в постные дни — на миндальном. Считая перловую кашу питательным и полезным продуктом, Петр I включил ее в рацион русской армии.

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Основное меню террасы объединяет блюда петербургской и итальянской кухонь. В разделе пицц и паст представлены пицца с пармской ветчиной и страчателлой, классическая «Маргарита», тальятелле с креветками и шпинатом в томатно-сливочном соусе, а также пенне с соусом песто, томатами черри и овечьим сыром. Среди первых блюд — борщ с говядиной, суп чоппино с морепродуктами и том-ям с тигровыми креветками.

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Нина Никифорова