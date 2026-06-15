Cloud.ru впервые выйдет на долговой рынок с облигациями на 10 млрд рублей

Провайдер облачных и ИИ-решений Cloud.ru объявил о планах по размещению дебютного выпуска биржевых облигаций. Максимальный объем займа составит 10 млрд руб. Срок обращения — 2 года.

Ставка купона будет фиксированной. «Ориентир по доходности составляет не выше значения кривой беcкупонной доходности Московской биржи на сроке 2 года +225 б.п.», — сообщает в пресс-релизе. Выплаты купона будут осуществляться каждые 30 дней. Сбор книги заявок ожидается 30 июня 2026 года.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило Cloud.ru рейтинг АА+(RU). Кредитное агентство «Эксперт РА» — ruAA+. Это не максимальные, но высокие рейтинги.

«Выпуск облигаций — логичный шаг для развития компании, который позволит привлечь средства для расширения продуктового портфеля и роста доли Cloud.ru на российском облачном рынке», — сказал и.о. гендиректора Cloud.ru Михаил Лобоцкий.

Компания Cloud.ru основана в 2019 году. В портфеле компании — более 100 сервисов, включая публичное облако Evolution, платформу для частных и гибридных облаков Evolution Stack и среду для работы с генеративным ИИ — Evolution AI Factory. В 2025 году общая выручка компании достигла 76,5 млрд руб, что на 50% больше, чем годом ранее (50,9 млрд руб.).