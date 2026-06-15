Домодедово и Жуковский возобновили работу после ночных ограничений

Аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе после введенных ночью 15 июня ограничений. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Домодедово принимал и выпускал самолеты по согласованию с 2:50 мск, Жуковский — с 5:20 мск. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов, напомнили в агентстве.

Сегодня ночью мэр Москвы Сергей Собянин отчитывался об уничтожении четырех БПЛА на подлете к столице. Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле господин Собянин не приводил.