Спасенную в воронежском бассейне девочку поместили в реанимацию

Трехлетняя девочка, чуть не утонувшая в бассейне аквакомплекса в Рамонском районе Воронежской области, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщили ТАСС в региональном минздраве.

Инцидент произошел 12 июня в аквакомплексе Jani Resort. По данным СКР, девочка стала тонуть в бассейне, однако сотрудники не помогли ей. Из воды ребенка вытащили посетители аквакомплекса, после чего передали бригаде скорой помощи.

Прокуратура Воронежской области начала проверку. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.