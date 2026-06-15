Набережная Исети стала победителем голосования по ФКГС в Екатеринбурге

В Екатеринбурге подвели предварительные итоги голосования за благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС), сообщили в мэрии. Победителем голосования стал участок набережной реки Исети от улицы Декабристов до улицы Белинского, за его благоустройство проголосовали 85,9 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всего за благоустройство в 2027 году конкурировали 17 общественных пространств. Второе место занял Основинский парк (44,7 тыс. голосов), третье — парк «Семь ключей» (31,9 тыс.).

В голосовании приняли участие более 305 тыс. екатеринбуржцев. Для получения федерального финансирования работ по обновлению объекта-победителя городу необходимо было набрать порядка 290 тыс. голосов. Итоговое решение об утверждении результатов и выделении средств будет принято федеральным оператором программы.

В случае утверждения результатов выбранный участок набережной станет продолжением благоустройства береговой линии Исети и частью проекта «От ВИЗа до НИЗа» — планируемой 42-километровой прогулочной зоны вдоль реки от Верх-Исетского до Нижне-Исетского пруда.

В прошлом году Екатеринбург вошел в топ-3 городов по активности в выборах за благоустройство и набрал 393,2 тыс. голосов, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. Победителем голосования стал участок набережной рек Исети и Ольховки, за обновление которого проголосовали более 73 тыс. горожан.

Полина Бабинцева