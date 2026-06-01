В голосовании за благоустройство парков Екатеринбург стал лидером в РФ

Екатеринбург на выходных вышел в лидеры среди всех федеральных городов по сбору голосов по выбору территории для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС), сообщили в мэрии.

Более 218 тыс. жителей уже сделали свой выбор, при этом с помощью волонтеров удалось собрать 120 тыс. голосов — самые активные получили награды. На текущий момент для получения федеральных средств на благоустройство одного из парков необходимо участие не менее 72 тыс. горожан. Свои голоса за одну из 17 зон жители города могут оставить на госуслугах до 12 июня.

Лидером голосования является набережная реки Исети от улицы Декабристов до улицы Белинского, получившая более 49 тыс. голосов. Второе место занимает Основинский парк с 26 тыс. голосов, третье — бульвар по улице Культуры с 21 тыс. голосов.

На 2027 год претендует также сквер по адресу улица Сажинская, 6 в Октябрьском районе. В случае победы планируется создание двух детских площадок, зоны для отдыха и трех спортивных зон для разных возрастных групп. Проект также включает обновление пешеходных дорожек, озеленение и установку малых архитектурных форм.

По данным «Ъ-Урал», в мэрии были недовольны стартом голосования. Источники утверждают, что набор голосов пошел активнее лишь после того, как в работу включилась заместитель главы Екатеринбурга Марина Фадеева, которая курировала голосование в 2025 году. Тогда город стал третьим по активности после Москвы и Санкт-Петербурга.

Ирина Пичурина