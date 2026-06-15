За три дня в Альпах погибли 10 альпинистов

С 12 по 14 июня в Альпах погибли 10 альпинистов. Инциденты произошли в итальянских, французских и швейцарских Альпах, а также в Северных Известняковых Альпах на территории Германии. Об этом сообщает Bild.

12 июня трое итальянцев сорвались с северного склона горы Гран-Парадизо (4061 м) в итальянских Альпах. Спасательные службы обнаружили их тела на высоте около 3,6 тыс. м. На следующий день на французской стороне массива Монблан погибли еще трое альпинистов. Двое из них находились на горе Мон-Моди (4465 м). Тело третьего было обнаружено на итальянской стороне Монблана.

На горе Маттерхорн в Швейцарии (4478 м) 13 июня погиб французский альпинист. Его тело обнаружили спасательные службы. В тот же день во время восхождения на гору Карвендель (2749 м) недалеко от общины Миттенвальд в Германии альпинист упал с высоты около 130 м. Он умер от полученных травм.

Еще двое погибли 14 июня на границе между итальянскими провинциями Виченца и Тренто. Они упали с высоты примерно 100 м. С ними находился еще один альпинист, его эвакуировали на вертолете.