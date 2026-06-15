«Инкаб Холдинг» определился с ценовым диапазоном IPO

15 июня совет директоров «Инкаб Холдинга» установил диапазон цены размещения акций в предстоящем IPO в размере 100–110 руб. Таким образом, объем привлечения может составить 2,4 млрд руб. Сбор заявок будет проходить с 16 по 23 июня. По итогам IPO доля акций в свободном обращении составит 20–23%.

Завод «Инкаб» расположен в Пермском крае и занимается производством волоконно-оптических кабелей для телекоммуникаций и электроэнергетики. По данным МСФО, по итогам 2025 года выручка компании снизилась на 18%, до 4,9 млрд руб., а чистая прибыль сократилась почти на 60%, до 80 млн руб. В самой компании поясняли, что такая динамика связана с ростом процентных расходов по кредитному портфелю вследствие высокой ключевой ставки ЦБ.

Соотношение долг/EBITDA на конец 2025 года составляет значительные 3,65, поэтому, вероятно, главная причина выхода эмитента на IPO заключается в снижении долговой нагрузки компании, считает инвестиционный аналитик Альфа-банка Дмитрий Пучкарев. «При текущих высоких процентных ставках привлечение новых кредитов слишком затратно, тогда как IPO позволит привлечь капитал без давления на баланс»,— отмечает эксперт. В то же время на показатели компании оказывает давление падение спроса со стороны телекоммуникационных операторов. В условиях санкций, задержек с поступлением оборудования и временного сокращения инвестиций операторы строят меньше новых линий, поясняет аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

Андрей Ковалев