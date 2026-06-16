Сегодня исполняется 95 лет поэту Юрию Ряшенцеву

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Фото: Елена Никитченко / ТАСС Юрий Ряшенцев

Фото: Елена Никитченко / ТАСС

Его поздравляет композитор, заслуженный деятель искусств РФ Александр Журбин:

— Дорогой Юра! Ты совершенно уникальный человек! Трудно поверить в эту цифру — 95. Потому что ты всегда остаешься человеком удивительно молодым: по любопытству к жизни, по остроте мысли, по способности влюбляться в новое слово. Не каждому удается сохранить тот внутренний свет, ту ясность души и ту человеческую интонацию, которые всегда были твоей отличительной чертой. Для друзей твой главный талант — талант дружбы, верности, доброты и редкого душевного благородства. Рядом с тобой всегда становится теплее и интереснее жить. В твой юбилей я хочу сказать тебе спасибо от имени всей России и всего русскоязычного мира — за мудрость, за юмор, за стихи и за тебя самого. Мы сейчас задумали написать комическую оперу. В эти непростые времена хочется, чтобы люди смеялись. Обнимаю тебя и поздравляю с твоими прекрасными девяноста пятью! Поздравляю также твою прекрасную жену и соавтора Галину Полиди! До 100 лет — совсем недалеко! Обнимаю и люблю. Твой А. Ж.

Сегодня исполняется 65 лет руководителю балетной труппы Государственного академического Большого театра, народному артисту РФ Махару Вазиеву

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Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Махар Вазиев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Его поздравляет руководитель балетной труппы Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, заслуженный артист РФ Алексей Мирошниченко:

— Дорогой Махар Хасанович! Меня всегда восхищали ваши уникальная интуиция и умение вдохновить, поддержать и объединить артистов. И не только в Мариинском театре, где я делал первые шаги, а Вы уже были выдающимся премьером, а потом руководителем балета. Позже они не менее ярко раскрылись, когда Вы возглавили балет в «Ла Скала» и в Большом театре. Рождались новые мастера, приходили новые волны подъема для таких уникальных трупп. Вы всем умеете уделить время, дать шанс Полета на сцене новичкам и корифеям, простить ошибки и вновь дать шанс, поддержать за кулисами и в обычной жизни. С особой благодарностью вспоминаю, как Вы доверили мне ставить спектакли и репетировать балеты У. Форсайта в Мариинском театре, считая, что это полезно и труппе, и мне: когда обучаешь, то и сам обучаешься. Рад, что мы по-прежнему всегда на связи и являемся одним из «канатов культуры», связывающих Питер, Москву, Пермь и весь мир! Желаю Вам здоровья, сил, энергии и сохранения веры в то, что Вы замечательно делаете!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»