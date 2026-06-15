Минобороны России: Украина готовит эвакуацию пяти заводов из Славянска

Власти Украины намерены эвакуировать производственные мощности пяти заводов в Славянске и трех в Дружковке на запад страны, заявило Минобороны России. По его данным, эвакуация планируется из-за продвижения российской армии в Константиновке.

По информации российского ведомства, в Дружковке готовится эвакуация производственных мощностей Дружковского машиностроительного завода, Дружковского метизного завода и завода «Ремсчетмаш». В Славянске будут эвакуированы Славянский машиностроительный завод, Славянский завод тяжелого машиностроения («Славтяжмаш»), Славянский завод строительных машин («Бетонмаш»), завод «Зевс-керамика» и Государственный НИИ высоких напряжений, утверждает Минобороны.

Вчера Минобороны России заявило, что Украина ведет подготовку к эвакуации из Краматорска двух машиностроительных заводов, работающих для нужд ВСУ, и «Энергомашспецстали». По данным ведомства, украинские власти готовятся «к потере всей славянско-краматорской агломерации».