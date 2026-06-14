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Минобороны РФ: Украина готовится к эвакуации заводов и жителей из Краматорска

Украина начала подготовку к эвакуации из Краматорска машиностроительных заводов, работающих для нужд ВСУ, и «Энергомашспецсталь». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. По версии ведомства, Украина готовится «к потере всей славянско-краматорской агломерации».

По данным Минобороны, украинские власти готовятся к эвакуации трех предприятий:

  • Новокраматорского машиностроительного завода, где ремонтируют бронетехнику ВСУ;
  • Старокраматорского машиностроительного завода, где выпускают крупнокалиберную артиллерию для ВСУ;
  • завода «Энергомашспецсталь», где производится оборудование для металлургии, судостроения, атомных энергетических установок и так далее.

Ведомство сообщило, что эвакуация связана с продвижением подразделений Южной группировки войск в населенном пункте Константиновка в ДНР. Из региона эвакуируют сотрудников этих предприятий и семьи с детьми до 17 лет. Принудительная эвакуация семей началась 9 июня, утверждает Минобороны.

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