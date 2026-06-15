Принца не найдется?

Японский парламент работает над проектом закона, по которому членами императорской семьи смогут стать мужчины из числа дальних родственников императора. Как отмечает The New York Times (NYT), этот шаг позволил бы справиться с кризисом, в котором оказалась старейшая монархия мира. Ей не хватает мужчин и официальных представителей для выполнения многочисленных обязанностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Император Японии Нарухито и императрица Масако

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Император Японии Нарухито и императрица Масако

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Японский кризис народонаселения коснулся императорской семьи и серьезно осложнил ее положение, создав очевидный дефицит потенциальных претендентов на Хризантемовый трон. Дело в том, что по принятому еще в 1947 году Закону об императорском доме престол в Японии наследуется строго по мужской линии. Сейчас официальными наследниками императора Нарухито признаются три человека: его 90-лений дядя принц Хитати, 60-летний брат принц Акисино и 19-летний племянник принц Хисахито.

Вся императорская семья состоит всего из 16 человек: 5 мужчин и 11 женщин. В 1990 году в ней было 20 человек, в 1947 году — 67.

Как говорят эксперты, нынешняя численность императорской семьи настолько мала, что не позволяет ее членам полноценно выполнять официальные обязанности, включая визиты в другие государства и участие в торжественных церемониях. А продолжение династии зависит от одного принца Хисахито.

Именно эту ситуацию и намереваются изменить власти, готовые законодательным образом расширить состав императорской семьи. Законодательная инициатива правительства предусматривает вариант «усыновления» императорской семьей мужчин из тех дальних ветвей, которые после Второй мировой войны под давлением американского правительства были лишены статуса и возможности претендовать на престол. Это в том числе семьи Куни, Хигасикуни, Кая и Такэда. Сейчас мужчины из этих ветвей ведут обычный образ жизни, работают в самых разных сферах экономики. Если закон будет утвержден, потомки «усыновленных» представителей этих семей со временем смогут претендовать и на Хризантемовый трон.

Однако у разрабатываемого проекта закона есть проблема. Как сообщает The New York Times, эксперты говорят о том, что японцы пока не очень готовы принять таких обычных людей в качестве членов императорской семьи, считая подобное расширение искусственным.

Зато в обществе растет популярность идеи распространить право наследования престола на женщин. Это не что-то совсем новое для Японии, правительницы встречались в истории страны в разные периоды до конца XVIII века. Но, хотя возвращение императриц легко решило бы проблему престолонаследия, этот вариант не приветствуется руководством страны. И особенно горячо за сохранение престолонаследия по мужской линии ратует правящая Либерально-демократическая партия, несмотря на то, что ее лидер Санаэ Такаити в прошлом году стала первой женщиной, возглавившей правительство Японии.

Как отмечает NYT, пока неизвестны детали обсуждаемого парламентом законопроекта, неясно, по какому принципу будут, если будут, отбирать мужчин для императорской семьи и сколько их наберут. Детали этого проекта отказался комментировать и сам император Нарухито. Однако он выразил надежду, что план «будет понят народом».

Алена Миклашевская