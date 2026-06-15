Renault и Thales показали прототип нового тактического внедорожника с ИИ

На проходящей в Париже военно-технической выставке Eurosatory 2026 французский автоконцерн Renault представил прототип нового тактического многоцелевого внедорожника, разработанного совместно с французской оборонной компанией Thales. Модель под названием 4 TROOP оснащена интегрированной системой контроля за БПЛА, «гибридными решениями для защищенной связи и средствами принятия решений на основе искусственного интеллекта (ИИ)». Сообщается, что этот автомобиль способен работать для наземных подразделений как «полноценный высокофункциональный мобильный командный пункт».

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Прототип представляет собой полноприводный автомобиль с гибридной силовой установкой и увеличенной дальностью хода, детали не раскрываются. 4 TROOP может работать на любых типах местности, выполняя такие задачи, как поддержка принятия решений, разведка, координация действий войск, сопровождение, материально-техническое обеспечение, наблюдение за объектами/территорией, а также контроль за развертыванием БПЛА. Функция Vehicle-to-Load (V2L) повышает энергетическую автономность и может использоваться для питания некоторых типов электрооборудования в полевых условиях.

Отмечается, что комплектующие 4 TROOP совместимы с несколькими моделями гражданских автомобилей от Renault, включая внедорожники и коммерческие автомобили, что упрощает ремонт и снижает издержки на производство.

О сроках выхода серийной версии 4 TROOP пока не сообщается.

Евгений Хвостик