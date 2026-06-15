СКР возбудил дело из-за прописки более 50 человек в квартире екатеринбурженки

Следователи возбудили уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) после сообщений СМИ о незаконной регистрации в квартире екатеринбурженки более 50 человек. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что женщина столкнулась со взломом Госуслуг. После этого в ее квартире прописали 57 жителей Ингушетии, а счета за коммунальные услуги достигли 50 тыс. руб. Помимо этого, прописанные обратились в Пенсионный фонд для получения выплат на 85 детей. Ситуацией заинтересовался депутат Государственной Думы Александр Сидякин, который направил в СКР депутатский запрос с просьбой проверить обстоятельства произошедшего.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. «Устанавливаются также причины и условия, которые способствовали возникновению ситуации, в которой права собственницы жилья были грубо нарушены»,— добавили в ведомстве.

Полина Бабинцева