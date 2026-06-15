Депутат ГД попросил СКР разобраться с пропиской 57 человек у свердловчанки
Депутат Государственной Думы Александр Сидякин обратился в СКР с депутатским запросом, сообщил он у себя в социальных сетях. Он просит разобраться с ситуацией, возникшей у свердловчанки — из-за взлома Госуслуг в ее квартире прописали 57 человек.
Депутат Госдумы Александр Сидякин
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Уголовное дело должно быть возбуждено, виновные найдены и наказаны, а жительница избавлена от долгов за "мертвые души"»,— написал он.
Свердловчанка столкнулась со взломом Госуслуг. После этого в ее квартире прописали 57 жителей Ингушетии.
Счета за коммунальные услуги достигли 50 тыс. руб. Помимо этого, прописанные обратились в Пенсионный фонд для получения выплат на 85 детей.
Заявление от жительницы зарегистрировали в отделе полиции №9. Там ей порекомендовали обратиться в отдел по вопросам миграции и выписать из своей квартиры незаконно прописанных людей.