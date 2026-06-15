Свердловчанке взломали Госуслуги и прописали 57 человек в ее квартире

У жительницы Свердловской области взломали Госуслуги и прописали в ее квартире 57 человек. Информацию о поступившем от нее заявлении «Ъ-Урал» подтвердили в екатеринбургской полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Заявление об этом зарегистрировали в екатеринбургском отделе полиции №9.

Как пишет Baza, сервис взломали удаленно из Ингушетии, в ее квартире прописали жителей этого же региона. Свердловчанка сменила пароли и паспорт, однако это не помогло.

Из-за взлома счета на оплату коммунальных услуг резко увеличились и достигли 50 тыс. руб. из-за количества прописанных. При этом часть из них подали заявления в уральское подразделение Пенсионного фонда для получения пособий на 85 детей.

«В настоящее время по нему проводится проверка. Собственнице жилья рекомендовано обратиться в ОВМ по месту жительства и прекратить регистрацию людей, несанкционированно прописанных в ее квартире»,— прокомментировали в екатеринбургской полиции.

Ранее свердловских дачников предупредили о появившейся схеме мошенничества с дачными участками. Им рассылают сообщения с предупреждением о нарушении законодательства и предлагают оплатить штраф на Госуслугах. С помощью ссылки злоумышленникам удается взломать аккаунт.

Анна Капустина