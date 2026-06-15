Недостроенный дом для военнослужащих Росгвардии выставили на торги в Северске

МТУ Росимущества в Кузбассе и Томской области выставило на продажу недостроенный 12-этажный жилой дом, расположенный на ул. Ленинградской, 36 в Северске Томской области. Соответствующее уведомление опубликовано на портале ГИС «Торги». Заявки принимаются до 1 июля, итоги аукциона планируется подвести 6 июля.

Из имеющейся документации следует, что здание, расположенное на земельном участке площадью более 1 тыс. кв. м продают за 432 млн руб. в счет погашения задолженности ООО «Инвестиционно-строительная компания "Траст"». Взыскателем выступает ФГУП «9 Центр заказчика-застройщика внутренних войск национальной гвардии Российской Федерации» (войсковая часть 6903, Новосибирск). В качестве обременения имеются ипотека, а также арест. Здание готово на 82%.

Как следует из картотеки арбитражных дел, подразделение Росгвардии — ФГУП «9 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии РФ» в августе 2026 года заключило с застройщиком контракт на строительство 130 квартир площадью 5,9 тыс. кв. м для военнослужащих, несущих службу по охране АО «Сибирский химический комбинат» (предприятие топливной компании Росатома «ТВЭЛ»). Согласно его условиям компания обязалась в срок не позднее 10 февраля 2014 года завершить работы и передать ведомству ключи от нового жилья. Стоимость контракта составила 185,8 млн руб.

В установленные сроки подрядчик свои обязательства по контракту не исполнил. В 2019 году в отношении директора томского ООО «Инвестиционно-строительная компания "Траст"» Михаила Волохова полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Позже дело было переквалифицировано на мошенничество в сфере предпринимательства (ст. 159.4 УК РФ). В апреле 2024 года Центральный районный суд Новосибирска признал предпринимателя виновным в отмывании денег и приговорил его к условному сроку.

Лолита Белова