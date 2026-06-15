Никитин предложил задействовать Евразийский банк для строительства ВСМ в Минск

Глава Минтранса Андрей Никитин предложил задействовать для проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Минск Евразийский банк развития, и реализовать его совместно с Белоруссией. Об этом министр сообщил на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным.

Господин Никитин сообщил, что среди возможных направлений проекты ВСМ в Белоруссию, а также в Нижний Новгород и далее — в Казань будут потенциально иметь наибольший экономический смысл. Он попросил президента утвердить их предварительную проработку. «Нам хорошо бы в 2028–2029 годах уже определиться, срастить финмодель и начать двигаться дальше», — отметил министр. Владимир Путин утвердил планы и отметил, что белорусские власти поддерживают проект. «Здесь никаких административных трудностей не будет», — заверил он.

Министр транспорта рассказал, что строительство пилотного проекта ВСМ из Москвы в Петербург идет в соответствии с графиком. Предприятия уже почти завершили изготовление первых пяти вагонов. Всего над проектом работают 150 предприятий, отметил министр. По его словам, два ключевых элемента конструкции — колесная пара и тяговый привод — уже изготовлены российскими компаниями и проходят испытания. Кроме того, завод отлил первые две 700-тонные балки, на основе которых будут строить ВСМ. В перспективе производством балок будут заниматься 10 заводов.

Высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Санкт-Петербург планируют запустить в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Дорога предполагает эксплуатацию поездов со скоростями от 200 до 400 км/ч.