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В Белгородской области летом могут возобновить выплаты за поврежденные авто

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в интервью «ГТРК Белгород» заявил, что выплаты за поврежденные при обстрелах автомобили будут возобновлены. О том, что их приостановили, стало известно в середине мая. Причиной называлась нехватка финансирования.

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев дал местному филиалу ГТРК первое большое интервью

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев дал местному филиалу ГТРК первое большое интервью

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев дал местному филиалу ГТРК первое большое интервью

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

Глава региона подчеркнул, что вопрос уже согласован на федеральном уровне: «Федеральный центр нам в этом помогает. Средства до конца июня придут, мы возобновим выплаты по всем пострадавшим автомобилям».

В правительстве Белгородской области ранее рассказывали, что Фонд развития социального благополучия и народной поддержки, из которого начислялись выплаты автовладельцам, существовал за счет пожертвований, и деньги в нем закончились. Вводить новые меры поддержки не планировалось.

За минувшие сутки в результате атак ВСУ в Белгородской области погиб один человек, еще десять пострадали. Восемь раненых госпитализированы.

Алина Морозова