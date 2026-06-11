В Белгородской области летом могут возобновить выплаты за поврежденные авто

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в интервью «ГТРК Белгород» заявил, что выплаты за поврежденные при обстрелах автомобили будут возобновлены. О том, что их приостановили, стало известно в середине мая. Причиной называлась нехватка финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев дал местному филиалу ГТРК первое большое интервью

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев дал местному филиалу ГТРК первое большое интервью

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

Глава региона подчеркнул, что вопрос уже согласован на федеральном уровне: «Федеральный центр нам в этом помогает. Средства до конца июня придут, мы возобновим выплаты по всем пострадавшим автомобилям».

В правительстве Белгородской области ранее рассказывали, что Фонд развития социального благополучия и народной поддержки, из которого начислялись выплаты автовладельцам, существовал за счет пожертвований, и деньги в нем закончились. Вводить новые меры поддержки не планировалось.

За минувшие сутки в результате атак ВСУ в Белгородской области погиб один человек, еще десять пострадали. Восемь раненых госпитализированы.

Алина Морозова