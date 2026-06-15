Густав Климт обогнал всех по цене

В 2025 году художники Густав Климт, Пабло Пикассо и Рой Лихтенштейн вошли в первую тройку по сумме выручки от продажи их работ на аукционах. В целом на рынке произведений искусства все еще наблюдается спад — продажи прошлого года на 30% ниже рекордных показателей 2015-го. Эксперты отмечают, что в таких условиях коллекционеры стараются не рисковать и выбирают зарекомендовавших себя художников первой половины XX века, а не современное искусство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году картина Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер» была продана на аукционе Sotheby’s за $236 млн

Фото: Alexi Rosenfeld / Getty Images В 2025 году картина Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер» была продана на аукционе Sotheby’s за $236 млн

Фото: Alexi Rosenfeld / Getty Images

Первое место в рейтинге самых дорогих художников, подготовленном немецким журналом manager magazin на основе данных более 700 аукционных домов со всего мира, занял художник Густав Климт.

В прошлом году за работы Климта заплатили свыше €397 млн, что на 9723% (в 97 с лишним раз) больше по сравнению с 2024 годом.

У этого есть объяснение. В прошлом году на аукцион была выставлена коллекция покойного Леонардо Лаудера — наследника косметической компании Estee Lauder. Вся коллекция была продана за $530 млн, и в ней было и несколько работ Климта.

Одну из работ австрийского художника — «Портрет Элизабет Ледерер» (1916) — продали в ноябре 2025 года на аукционе Sotheby’s за $236 млн. Таким образом она заняла второе место среди самых дорогих картин, когда-либо продававшихся на аукционе, и стала самым дорогим полотном эпохи модерна. В целом же в 2025 году было продано 84 работы художника.

Среди других рекордных сделок прошлого года — продажи работы Джексона Поллока «Номер 7А» (1948) за $181 млн, скульптуры Константина Бранкузи «Данаида» (1913) за $107 млн и картины Марка Ротко «Коричневые и черные в красных тонах» (1957) за $86 млн.

После Климта в рейтинге идут Пабло Пикассо (в прошлом году было продано 2527 его работ на €323,3 млн) и Рой Лихтенштейн (627 работ на €171,4 млн).

Продажи их произведений также росли, хотя и не так значительно, как в случае с Климтом,— на 47,9% и 145,6% соответственно.

Продажи работ занимающего четвертую строчку Рене Магритта снизились на 45,4%, составив €170,7 млн,— годом ранее он был лидером рейтинга. Работы замыкающего топ-5 Жан-Мишеля Баскии были проданы на €168,5 млн (снижение на 9%).

В целом продажи картин мировыми аукционными домами в 2025 году выросли на 12,7%, до €9,3 млрд. Несмотря на увеличение продаж в сравнении с 2024 годом, в целом на рынке произведений искусства продолжается спад — они остаются на 30% ниже рекордных показателей 2015 года.

Эксперты связывают рост с тем, что в прошлом году на аукционы было выставлено несколько очень ценных и дорогих работ, таких как картины из коллекции Леонардо Лаудера. При этом manager magazin отмечает, что коллекционеры сейчас не хотят рисковать, так что чаще выбирают импрессионизм и классический модернизм, а современное искусство пользуется меньшей популярностью — в топ-10 по продажам не вошел ни один из ныне живущих художников.

Яна Рождественская