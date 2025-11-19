Sotheby’s украсил новый рекорд

Картину Густава Климта продали за $236 млн. «Портрет Элизабет Ледерер» стал вторым по стоимости полотном из когда-либо проданных на аукционе. И самым дорогим предметом живописи эпохи модерна. Австрийский художник изобразил юную наследницу своих покровителей в белом платье и на фоне цветов. Картина была написана между 1914-м и 1916-м. Торги в Нью-Йорке проводил аукционный дом Sotheby’s, стартовую цену за лот установили на уровне $150 млн. По данным СМИ, за портрет боролись шесть человек, однако имя покупателя не называется.

Самой дорогой картиной в аукционной истории остается «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, ее в 2017 году купил наследный принц Саудовской Аравии за $450 млн. Вряд ли подобные дорогие лоты будут выставляться на общественное обозрение, полагает арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич: «Мы достигли второго результата в истории. Это, конечно, знаменательное событие. Работ больше на рынке не становится, их становится все меньше. Полотно знаковое, коллекционеры обычно говорят: "Я мечтал о том, чтобы купить именно эту работу или вообще работу Климта, всю жизнь. Поэтому для меня не имело значения, сколько это стоит". Это я цитирую разговор по другому поводу с одним из крупных коллекционеров. Здесь то же самое: человек хотел купить Климта, работ этого художника очень мало на рынке, картина с очень хорошей историей.

Если у коллекционера неограниченное количество денег, то какая ему разница, сколько это будет в результате стоить. То же мы видели, кстати, и на рекордной продаже полотна "Спаситель мира" кисти Леонардо да Винчи.

Я думаю, что человек, который за такие деньги покупает картину, не будет на ней зарабатывать. Он ее покупает либо для собственного удовольствия, либо для удовлетворения каких-то своих амбиций. В частности, например, "Спаситель мира" был куплен, как сейчас известно, саудитами, чтобы, возможно, внести полотно в коллекцию какого-то нового создающегося музея. Но пока, кстати, судьба этой картины не очень ясна. Якобы она находится на яхте, которая перемещается по миру. Нигде в публичном пространстве это произведение не появляется, что довольно странно, потому что даже была крупная выставка не так давно. Мне почему-то кажется, что это удовлетворение собственных амбиций. Человек просто повесит картину у себя в доме и будет наслаждаться, показывать друзьям. На этом все закончится».

Портрет киста Климта был конфискован нацистами у семьи Ледерер, однако был возвращен брату Элизабет Эриху в 1948 году. Позже картина вошла в частную коллекцию наследника империи Estee Lauder Леонарда Лаудера. По словам инсайдеров, миллиардер повесил портрет у себя в столовой и любил обедать, глядя на него. В июне Лаудер умер, 50 произведений искусства из его коллекции накануне продали на аукционе почти за $500 млн. После этого Sotheby’s провела еще одни торги, где были представлены предметы современного искусства. В том числе известный золотой унитаз Маурицио Каттелана. Он выполнен из 18-каратного золота и весит 100 кг, однако полностью функционален. Лот продали за $12 млн.

О том, почему современное искусство пока сильно отстает в цене от более классического, “Ъ FM” рассказал директор Московской школы современного искусства Михаил Левин: «Если говорить про сравнение с современным искусством, условно, с продажей золотого унитаза ("Америка") Маурицио Каттелана за $12 млн, очень важно понимать разницу между произведениями. Потому что все-таки Климт — модернист, он уже классик, завершившийся канон, его вклад в историю искусства неоспоримый. Современное же искусство концептуально, в том числе, естественно, работа Каттелана. Это провокация, актуальность, медиарезонанс. Естественно, это культовый объект, скорее всего, он будет дорожать, но я бы не стал сравнивать. Хотя мы можем сказать, что произведение Джеффа Кунса, одного из ключевых современных художников, продали более чем за $90 млн.

"Портрет Элизабет Ледерер" — одна из ключевых работ позднего периода Климта. Здесь особенная эстетика и декоративно-символический стиль. Провенанс тоже очень важен: семья Ледерер была одним из главных покровителей Климта, в их коллекции насчитывалось больше 100 работ художника. Во время Второй мировой войны большая часть коллекции была утрачена или уничтожена нацистами. Портрет Элизабет уцелел чудом, он был вывезен семьей в Швейцарию и передан, собственно, по наследству. Этот чистый провенанс, подтвержденный историей сохранения и принадлежности семье, является очень значительной частью ценности данного лота.

Это может быть долгосрочная инвестиция. Хотя, конечно, гарантировать, что работа вырастет в цене, учитывая нынешнюю высочайшую цену, достаточно сложно».

Скульптуру американца Джеффа Кунса «Кролик» продали на аукционе Christie’s за $91 млн в 2019 году. Это сделало его самым дорогим из ныне живущих художников.

Ульяна Горелова