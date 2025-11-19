Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Sotheby’s украсил новый рекорд

«Портрет Элизабет Ледерер» Густава Климта стал самым дорогим полотном эпохи модерна

Картину Густава Климта продали за $236 млн. «Портрет Элизабет Ледерер» стал вторым по стоимости полотном из когда-либо проданных на аукционе. И самым дорогим предметом живописи эпохи модерна. Австрийский художник изобразил юную наследницу своих покровителей в белом платье и на фоне цветов. Картина была написана между 1914-м и 1916-м. Торги в Нью-Йорке проводил аукционный дом Sotheby’s, стартовую цену за лот установили на уровне $150 млн. По данным СМИ, за портрет боролись шесть человек, однако имя покупателя не называется.

Фото: sotheby's

Фото: sotheby's

Самой дорогой картиной в аукционной истории остается «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, ее в 2017 году купил наследный принц Саудовской Аравии за $450 млн. Вряд ли подобные дорогие лоты будут выставляться на общественное обозрение, полагает арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич: «Мы достигли второго результата в истории. Это, конечно, знаменательное событие. Работ больше на рынке не становится, их становится все меньше. Полотно знаковое, коллекционеры обычно говорят: "Я мечтал о том, чтобы купить именно эту работу или вообще работу Климта, всю жизнь. Поэтому для меня не имело значения, сколько это стоит". Это я цитирую разговор по другому поводу с одним из крупных коллекционеров. Здесь то же самое: человек хотел купить Климта, работ этого художника очень мало на рынке, картина с очень хорошей историей.

Если у коллекционера неограниченное количество денег, то какая ему разница, сколько это будет в результате стоить. То же мы видели, кстати, и на рекордной продаже полотна "Спаситель мира" кисти Леонардо да Винчи.

Я думаю, что человек, который за такие деньги покупает картину, не будет на ней зарабатывать. Он ее покупает либо для собственного удовольствия, либо для удовлетворения каких-то своих амбиций. В частности, например, "Спаситель мира" был куплен, как сейчас известно, саудитами, чтобы, возможно, внести полотно в коллекцию какого-то нового создающегося музея. Но пока, кстати, судьба этой картины не очень ясна. Якобы она находится на яхте, которая перемещается по миру. Нигде в публичном пространстве это произведение не появляется, что довольно странно, потому что даже была крупная выставка не так давно. Мне почему-то кажется, что это удовлетворение собственных амбиций. Человек просто повесит картину у себя в доме и будет наслаждаться, показывать друзьям. На этом все закончится».

Портрет киста Климта был конфискован нацистами у семьи Ледерер, однако был возвращен брату Элизабет Эриху в 1948 году. Позже картина вошла в частную коллекцию наследника империи Estee Lauder Леонарда Лаудера. По словам инсайдеров, миллиардер повесил портрет у себя в столовой и любил обедать, глядя на него. В июне Лаудер умер, 50 произведений искусства из его коллекции накануне продали на аукционе почти за $500 млн. После этого Sotheby’s провела еще одни торги, где были представлены предметы современного искусства. В том числе известный золотой унитаз Маурицио Каттелана. Он выполнен из 18-каратного золота и весит 100 кг, однако полностью функционален. Лот продали за $12 млн.

Дмитрий Буткевич — о коллекции Леонарда Лаудера

О том, почему современное искусство пока сильно отстает в цене от более классического, “Ъ FM” рассказал директор Московской школы современного искусства Михаил Левин: «Если говорить про сравнение с современным искусством, условно, с продажей золотого унитаза ("Америка") Маурицио Каттелана за $12 млн, очень важно понимать разницу между произведениями. Потому что все-таки Климт — модернист, он уже классик, завершившийся канон, его вклад в историю искусства неоспоримый. Современное же искусство концептуально, в том числе, естественно, работа Каттелана. Это провокация, актуальность, медиарезонанс. Естественно, это культовый объект, скорее всего, он будет дорожать, но я бы не стал сравнивать. Хотя мы можем сказать, что произведение Джеффа Кунса, одного из ключевых современных художников, продали более чем за $90 млн.

"Портрет Элизабет Ледерер" — одна из ключевых работ позднего периода Климта. Здесь особенная эстетика и декоративно-символический стиль. Провенанс тоже очень важен: семья Ледерер была одним из главных покровителей Климта, в их коллекции насчитывалось больше 100 работ художника. Во время Второй мировой войны большая часть коллекции была утрачена или уничтожена нацистами. Портрет Элизабет уцелел чудом, он был вывезен семьей в Швейцарию и передан, собственно, по наследству. Этот чистый провенанс, подтвержденный историей сохранения и принадлежности семье, является очень значительной частью ценности данного лота.

Это может быть долгосрочная инвестиция. Хотя, конечно, гарантировать, что работа вырастет в цене, учитывая нынешнюю высочайшую цену, достаточно сложно».

Скульптуру американца Джеффа Кунса «Кролик» продали на аукционе Christie’s за $91 млн в 2019 году. Это сделало его самым дорогим из ныне живущих художников.

Ульяна Горелова

Фотогалерея

Самые дорогие картины

Предыдущая фотография
$450 млн. Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Продана на аукционе Christie’s 15 ноября 2017 года. Долгое время картина считалась утраченной. В 1958 году она была продана на аукционе всего за 45 фунтов (тогда около $125) как одна из работ «школы да Винчи». Об авторстве самого Леонардо стало известно только в середине 2000-х

$450 млн. Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Продана на аукционе Christie’s 15 ноября 2017 года. Долгое время картина считалась утраченной. В 1958 году она была продана на аукционе всего за 45 фунтов (тогда около $125) как одна из работ «школы да Винчи». Об авторстве самого Леонардо стало известно только в середине 2000-х

Фото: Reuters / Peter Nicholls

$179,4 млн. Пабло Пикассо «Алжирские женщины (Версия О)». Продана на торгах под названием «Вперед в прошлое» на аукционе Christie`s в Нью-Йорке 12 мая 2015 года

$179,4 млн. Пабло Пикассо «Алжирские женщины (Версия О)». Продана на торгах под названием «Вперед в прошлое» на аукционе Christie`s в Нью-Йорке 12 мая 2015 года

Фото: Darren Ornitz / Reuters / Darren Ornitz

$170,4 млн. Амедео Модильяни «Лежащая обнаженная». Продана на торгах под названием «Муза художника» на аукционе Christie&#39;s в Нью-Йорке 9 ноября 2015 года

$170,4 млн. Амедео Модильяни «Лежащая обнаженная». Продана на торгах под названием «Муза художника» на аукционе Christie's в Нью-Йорке 9 ноября 2015 года

Фото: Alastair Grant / AP

$142,4 млн. Фрэнсис Бэкон «Три наброска к портрету Люсьена Фрейда». Продана на нью-йоркских торгах аукционного дома Christie`s 12 ноября 2013 года

$142,4 млн. Фрэнсис Бэкон «Три наброска к портрету Люсьена Фрейда». Продана на нью-йоркских торгах аукционного дома Christie`s 12 ноября 2013 года

Фото: AP / Lefteris Pitarakis

$119,9 млн. Эдвард Мунк «Крик». Продана 2 мая 2012 года на торгах Sotheby`s в Нью-Йорке. Картину приобрел американский финансист Леон Блэк

$119,9 млн. Эдвард Мунк «Крик». Продана 2 мая 2012 года на торгах Sotheby`s в Нью-Йорке. Картину приобрел американский финансист Леон Блэк

Фото: AP / Kirsty Wigglesworth

$106,5 млн. Пабло Пикассо «Обнаженная, зеленые листья и бюст». Продана 5 мая 2010 года в ходе торгов Christie`s в Нью-Йорке неизвестному покупателю

$106,5 млн. Пабло Пикассо «Обнаженная, зеленые листья и бюст». Продана 5 мая 2010 года в ходе торгов Christie`s в Нью-Йорке неизвестному покупателю

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

$110,6 млн. Жан-Мишель Баския. Без названия. Продана на вечерних торгах современного искусства Sotheby&#39;s в Нью-Йорке 18 мая 2017 года

$110,6 млн. Жан-Мишель Баския. Без названия. Продана на вечерних торгах современного искусства Sotheby's в Нью-Йорке 18 мая 2017 года

Фото: Sotheby's

$105,4 млн. Энди Уорхол «Авария серебристой машины. Двойная катастрофа». Картина продана 13 ноября 2013 года на аукционе Sotheby`s в Нью-Йорке неизвестному покупателю

$105,4 млн. Энди Уорхол «Авария серебристой машины. Двойная катастрофа». Картина продана 13 ноября 2013 года на аукционе Sotheby`s в Нью-Йорке неизвестному покупателю

Фото: Sotheby’s

$104,2 млн. Пабло Пикассо «Мальчик с трубкой». Продана 4 мая 2004 года на торгах Sotheby`s в Нью-Йорке. По данным BBC, картину приобрела итальянская компания Barilla Group, один из крупнейших мировых производителей макарон и кондитерских изделий

$104,2 млн. Пабло Пикассо «Мальчик с трубкой». Продана 4 мая 2004 года на торгах Sotheby`s в Нью-Йорке. По данным BBC, картину приобрела итальянская компания Barilla Group, один из крупнейших мировых производителей макарон и кондитерских изделий

Фото: Reuters / Chip East

$95,2 млн. Пабло Пикассо «Дора Маар с кошкой». Продана 3 мая 2006 года на аукционе Sotheby`s в Нью-Йорке грузинскому бизнесмену и политику Бидзине Иванишвили

$95,2 млн. Пабло Пикассо «Дора Маар с кошкой». Продана 3 мая 2006 года на аукционе Sotheby`s в Нью-Йорке грузинскому бизнесмену и политику Бидзине Иванишвили

Фото: Reuters / Dylan Martinez

$90,3 млн. Дэвид Хокни «Портрет художника» («Бассейн с двумя фигурами»). Продана на аукционе Christie’s 15 ноября 2018 года

$90,3 млн. Дэвид Хокни «Портрет художника» («Бассейн с двумя фигурами»). Продана на аукционе Christie’s 15 ноября 2018 года

Фото: Matt Dunham / AP

$87,9 млн. Густав Климт «Портрет Адель Блох-Бауэр». Продана 8 ноября 2006 года на торгах Christie`s в Нью-Йорке

$87,9 млн. Густав Климт «Портрет Адель Блох-Бауэр». Продана 8 ноября 2006 года на торгах Christie`s в Нью-Йорке

Фото: Reuters / Keith Bedford

$86,3 млн. Фрэнсис Бэкон «Ориентир канонического XX века». Продана 14 мая 2008 года на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке российскому бизнесмену Роману Абрамовичу

$86,3 млн. Фрэнсис Бэкон «Ориентир канонического XX века». Продана 14 мая 2008 года на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке российскому бизнесмену Роману Абрамовичу

Фото: Reuters / Alessia Pierdomenico

$82,5 млн. Винсент Ван Гог «Портрет доктора Гаше». Продана 15 мая 1990 года на торгах аукционного дома Christie`s в Нью-Йорке японскому промышленнику Рёэе Сайто

$82,5 млн. Винсент Ван Гог «Портрет доктора Гаше». Продана 15 мая 1990 года на торгах аукционного дома Christie`s в Нью-Йорке японскому промышленнику Рёэе Сайто

Фото: Reuters / Ray Stubblebine

$81,4 млн. Клод Моне «Стог сена». Продана на аукционе Christie&#39;s в Нью-Йорке 16 ноября 2016 года

$81,4 млн. Клод Моне «Стог сена». Продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке 16 ноября 2016 года

Фото: Richard Drew / AP

$81,3 млн. Винсент Ван Гог «Вспаханное поле и пахарь». Продана на аукционе Christie&#39;s в Нью-Йорке 13 ноября 2017 года

$81,3 млн. Винсент Ван Гог «Вспаханное поле и пахарь». Продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке 13 ноября 2017 года

Фото: Christie’s

$80,5 млн. Клод Моне «Пруд с кувшинками». Продана 24 июня 2008 года на лондонских торгах Christie`s

$80,5 млн. Клод Моне «Пруд с кувшинками». Продана 24 июня 2008 года на лондонских торгах Christie`s

Фото: AP / Lefteris Pitarakis

Следующая фотография
1 / 17

$450 млн. Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Продана на аукционе Christie’s 15 ноября 2017 года. Долгое время картина считалась утраченной. В 1958 году она была продана на аукционе всего за 45 фунтов (тогда около $125) как одна из работ «школы да Винчи». Об авторстве самого Леонардо стало известно только в середине 2000-х

Фото: Reuters / Peter Nicholls

$179,4 млн. Пабло Пикассо «Алжирские женщины (Версия О)». Продана на торгах под названием «Вперед в прошлое» на аукционе Christie`s в Нью-Йорке 12 мая 2015 года

Фото: Darren Ornitz / Reuters / Darren Ornitz

$170,4 млн. Амедео Модильяни «Лежащая обнаженная». Продана на торгах под названием «Муза художника» на аукционе Christie's в Нью-Йорке 9 ноября 2015 года

Фото: Alastair Grant / AP

$142,4 млн. Фрэнсис Бэкон «Три наброска к портрету Люсьена Фрейда». Продана на нью-йоркских торгах аукционного дома Christie`s 12 ноября 2013 года

Фото: AP / Lefteris Pitarakis

$119,9 млн. Эдвард Мунк «Крик». Продана 2 мая 2012 года на торгах Sotheby`s в Нью-Йорке. Картину приобрел американский финансист Леон Блэк

Фото: AP / Kirsty Wigglesworth

$106,5 млн. Пабло Пикассо «Обнаженная, зеленые листья и бюст». Продана 5 мая 2010 года в ходе торгов Christie`s в Нью-Йорке неизвестному покупателю

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

$110,6 млн. Жан-Мишель Баския. Без названия. Продана на вечерних торгах современного искусства Sotheby's в Нью-Йорке 18 мая 2017 года

Фото: Sotheby's

$105,4 млн. Энди Уорхол «Авария серебристой машины. Двойная катастрофа». Картина продана 13 ноября 2013 года на аукционе Sotheby`s в Нью-Йорке неизвестному покупателю

Фото: Sotheby’s

$104,2 млн. Пабло Пикассо «Мальчик с трубкой». Продана 4 мая 2004 года на торгах Sotheby`s в Нью-Йорке. По данным BBC, картину приобрела итальянская компания Barilla Group, один из крупнейших мировых производителей макарон и кондитерских изделий

Фото: Reuters / Chip East

$95,2 млн. Пабло Пикассо «Дора Маар с кошкой». Продана 3 мая 2006 года на аукционе Sotheby`s в Нью-Йорке грузинскому бизнесмену и политику Бидзине Иванишвили

Фото: Reuters / Dylan Martinez

$90,3 млн. Дэвид Хокни «Портрет художника» («Бассейн с двумя фигурами»). Продана на аукционе Christie’s 15 ноября 2018 года

Фото: Matt Dunham / AP

$87,9 млн. Густав Климт «Портрет Адель Блох-Бауэр». Продана 8 ноября 2006 года на торгах Christie`s в Нью-Йорке

Фото: Reuters / Keith Bedford

$86,3 млн. Фрэнсис Бэкон «Ориентир канонического XX века». Продана 14 мая 2008 года на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке российскому бизнесмену Роману Абрамовичу

Фото: Reuters / Alessia Pierdomenico

$82,5 млн. Винсент Ван Гог «Портрет доктора Гаше». Продана 15 мая 1990 года на торгах аукционного дома Christie`s в Нью-Йорке японскому промышленнику Рёэе Сайто

Фото: Reuters / Ray Stubblebine

$81,4 млн. Клод Моне «Стог сена». Продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке 16 ноября 2016 года

Фото: Richard Drew / AP

$81,3 млн. Винсент Ван Гог «Вспаханное поле и пахарь». Продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке 13 ноября 2017 года

Фото: Christie’s

$80,5 млн. Клод Моне «Пруд с кувшинками». Продана 24 июня 2008 года на лондонских торгах Christie`s

Фото: AP / Lefteris Pitarakis

Смотреть

Новости компаний Все