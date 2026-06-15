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Госучреждения Эстонии введут дополнительную проверку для писем с российских серверов

С 31 августа электронные письма, отправленные с домена .ru, не будут приходить напрямую госучреждениям Эстонии. Вместо этого они будут помещаться на карантин для проверки. Решение приняла министр юстиции и цифровых технологий Эстонии Лииса Пакоста.

«Поскольку в российском технологическом пространстве не действуют правила защиты данных, конфиденциальности и безопасности, принятые в свободном мире, сохранение открытых каналов прямого взаимодействия стало слишком большим риском для безопасности»,— сказала госпожа Пакоста (цитата по ERR).

По словам Лиисы Пакосты, с 2022 года начало расти число писем с угрозами, отправляемых эстонским госучреждениям с адресов .ru. Она заявила о риске проникновения в эстонские базы данных через российские серверы.

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