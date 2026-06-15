С бывших красноярских чиновников взыскивают 1 млрд рублей по делу о метро

Железнодорожный райсуд Красноярска принял к рассмотрению иск прокуратуры о взыскании почти 1 млрд руб. с бывших председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина, министра транспорта региона Константина Димитрова и руководителя КГКУ «Краевое транспортное управление» Константина Мандрова по делу о проектировании метро. Предварительное судебное заседание назначено на 20 июля, следует из карточки дела.

Согласно документу, надзорное ведомство требует взыскать с трех бывших чиновников солидарно 954 млн руб. Кроме того, прокуратура заявила требования об аресте их имущества в пределах этой суммы.

В апреле этого года, как писал «Ъ-Сибирь», в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) поступила жалоба на приговор Юрию Лапшину. Решение оспорили сам бывший чиновник и два его адвоката. В марте прошлого года его признали виновным в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.

По версии следствия, в 2019 году чиновник дал незаконное указание министру транспорта края подписать акты приемки не до конца выполненных работ по корректировке проекта местного метрополитена. В результате подрядчику необоснованно были перечислены более 742 млн руб. Юрий Лапшин отрицает обвинения, утверждая, что всегда поступал по закону.

В сентябре 2023 года суд вынес приговор бывшему председателю совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олегу Митволю по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он обвинялся в хищении более 900 млн руб. при проектировании красноярского метро. Тогда же в рамках уголовного дела были частично удовлетворены гражданские иски о солидарном взыскании с Олега Митволя и экс-гендиректора «Красноярского треста инженерно-строительных изысканий» Владимира Жаркова (он также был осужден по этому делу) около 950 млн руб.

Александра Стрелкова