Казахстан заключил соглашения с Firebird и NVIDIA в области ИИ на $10 млрд

Власти Казахстана подписали с технологическими компаниями Firebird и NVIDIA соглашения в области искусственного интеллекта на $10 млрд. Деньги пойдут на реализацию проекта «Долина ЦОДов» в городе Экибастуз. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

При подписании соглашений присутствовали в том числе премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, вице-президент NVIDIA Рев Лебаредян и сооснователи Firebird Размик Овакимян и Александр Есаян. Стороны обсудили создание высокопроизводительных вычислительных мощностей в Казахстане, размещение современных центров обработки данных и привлечение международных технологических партнеров.

«Инвестиции в размере $10 млрд позволят создать в стране масштабный вычислительный кластер на базе 100 тыс. новейших GPU-чипов, включая NVIDIA GB300 и Vera Rubin»,— отметил заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев. По его оценкам, благодаря этому ежегодная экспортная выручка Казахстана превысит $3 млрд.

Проект «Долина ЦОДов» предполагает создание регионального центра цифровой инфраструктуры с энергетическим потенциалом до 1 ГВт. Для строительства выделены земельные участки общей площадью 1,4 тыс. га.