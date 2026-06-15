В Wildberries рассказали о сбое приложения на устройствах Android

В работе приложения Wildberries на устройствах Android произошел кратковременный сбой, он уже устранен. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

«Аномалия устранена, все сервисы Wildberries работают исправно», — заявили в компании.

По данным портала Detector404, пользователи жаловались на работу мобильного приложения в целом, сообщали о сбоях в личном кабинете Wildberries и в сервисах WB Банка. Пик жалоб пришелся на 12:30 мск.