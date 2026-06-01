Владельца воронежской «Инвестпалаты» отправили в СИЗО по делу о мошенничестве

Лефортовский райсуд Москвы 29 мая заключил под стражу владельца зарегистрированного в Воронеже организатора обмена «замороженными» активами ООО «Инвестиционная палата» — Алексея Седушкина — и главу европейского брокера Mind Money Юлию Хандошко по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Согласно картотеке суда, мера пресечения вступит в силу 2 июня. Господин Седушкин не ответил на звонки «Ъ-Черноземье»: его телефон выключен или находится вне зоны действия сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Инвестиционная палата» выступала оператором механизма по обмену ценными бумагами между россиянами и иностранцами: зарубежные инвесторы выкупали иностранные акции у граждан РФ, используя средства с заблокированных счетов типа «С». По данным РБК, в общей сложности «Инвестиционная палата» за два этапа обмена провела сделки на 10,64 млрд руб.

Юлия Хандошко занималась получением лицензий для разблокировки иностранных бумаг российских инвесторов. Ее компания Mind Money также предоставляла услуги по вложениям в ценные бумаги на международных биржах.

«Инвестпалату» изначально контролировал экс-депутат воронежской облдумы Анатолий Шмыгалев. После начала спецоперации в марте 2022 года он продал компанию бывшему менеджеру банка «Открытие» и экс-управляющему Сберстрахования Алексею Седушкину, который ее впоследствии возглавил.

Подробнее о смене собственника «Инвестиционной палаты» читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова