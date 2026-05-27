Грушинский фестиваль не будет проводиться в 2026 году

Организаторы Грушинского фестиваля авторской песни официально подтвердили, что в 2026 году мероприятие не состоится. Причиной стала нестабильная ситуация с безопасностью.

В сообщении на сайте фестиваля уточняется, что текущие условия не позволяют провести традиционное мероприятие на поляне у Мастрюковских озер.

Фестиваль носит имя Валерия Грушина. Студент погиб в 1967 году при попытке спасти тонущих детей на реке Уде. Первое мероприятие в его честь прошло на следующий год.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 фестиваль перешел в онлайн-формат, а в 2022 и 2023 годах прошел в обычном режиме. В 2024 году мероприятие также было отменено.

