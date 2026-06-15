В Приангарье бухгалтера фирмы осудили за контрабанду леса на 616 млн рублей

Нижнеудинский горсуд Иркутской области вынес приговор в отношении бухгалтера лесозаготовительной компании по делу о контрабанде лесоматериалов на 616 млн руб. Подсудимую признали виновной по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная организованной группой) и приговорили к восьми годам колонии общего режима и штрафу 600 тыс. руб. Кроме того, ее обязали возместить ущерб нанесенный государству, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.

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По версии следствия, в период с 2013-го по 2017 год фигурантка дела организовала незаконное перемещение за границу из России крупных партий пиломатериалов из березы, лиственницы и сосны общим объемом 131 тыс. куб. м. Поставки осуществлялись через Иркутскую и Алтайскую таможни без документов, подтверждающих законность происхождения древесины.

Ранее был вынесен приговор в отношении директора компании. В связи с заключением им досудебного соглашения, уголовное дело в отношении обвиняемого было выделено в отдельное производство. Подсудимого приговорили к трем годам и трем месяцам колонии строго режима.

Александра Стрелкова