Обвиняемый в убийстве вице-мэра Новосибирска собирается на СВО

Бывший участник спецоперации Сергей Камарницкий, который находится под судом по делу об убийстве вице-мэра Новосибирска Игоря Белякова в 2001 году, вновь собирается заключить контракт с Минобороны. Об этом стало известно на судебном заседании 15 июня. «Я пришел с СВО, туда и вернусь»,— ранее заявлял на предварительных слушаниях Сергей Камарницкий, которого следствие считает предполагаемым исполнителем убийства чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Вместе с Сергеем Камарницким на скамье подсудимых находится бывший авторитетный предприниматель Александр Трунов (Трун). Этот судебный процесс стал для них вторым. В 2012 году облсуд приговорил Александра Трунова к 22 годам лишения свободы, признав виновным в создании преступного сообщества, бандитизме, заказных убийствах и других тяжких преступлениях. Сергей Камарницкий, который считался киллером группировки, получил тогда 19 лет. Впоследствии, по информации источников, он заключил контракт с вооруженными силами, и его помиловали. Однако после возвращения с СВО был арестован по обвинению в убийстве вице-мэра.

Отдельно проходит суд над бывшими участниками ОПГ Ринатом Ганеевым и Вячеславом Зайцевым, заключившими соглашение о сотрудничестве. Первый, по версии следствия, исполнял роль водителя, второй во время покушения наблюдал за окружающей обстановкой, а затем избавился от автомата, из которого был застрелен вице-мэр.

Игоря Белякова застрелили 7 августа 2001 года. Рано утром чиновник выехал на служебной «Волге» из своего загородного коттеджа в городскую администрацию. Когда на узком участке трассы служебная «Волга» сбросила скорость, киллер изрешетил ее из автомата. От полученных ранений замглавы города, находившийся на переднем пассажирском сиденье, погиб на месте. Его водитель выполз из машины и спрятался.

Раскрыть это преступление удалось спустя почти четверть века. Вице-мэра, как сочло следствие, устранили из личной неприязни. Чиновник, который занимался реформированием муниципального предприятия «Вещевой рынок» (самая крупная в Сибири барахолка), якобы обещал «труновским» ввести в состав акционеров созданного АО их представителя, однако своего слова не сдержал.

Илья Николаев