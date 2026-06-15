Умерла менеджер группы ABBA Йорель Хансер

Многолетний менеджер шведской группы ABBA Йорель Хансер умерла в возрасте 78 лет. Об этом группа сообщила в соцсетях.

«С глубочайшей скорбью сообщаем о кончине Йорель Хансер. Мы потеряли нашего самого любимого друга и ближайшего коллегу. Это огромная потеря»,— написали артисты в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Пост был опубликован 13 июня.

Йорель Хансер родилась в июне 1949 года в Скульторпе, Швеция. В 1960-х годах она начала работать ассистентом в Sweden Music у Стига Андерсона, который был менеджером ABBA в начале карьеры коллектива. В начале 1970-х госпожа Хансер стала вице-президентом звукозаписывающей компании Polar Music. Она стала персональным менеджером группы, вела сотрудничество с лейблами, работала с прессой. В 1978 году ABBA выпустила песню, посвященную Йорель Хансер — «Песня для Йорель». Релиз стал подарком менеджеру к 30-летию.

После распада ABBA госпожа Хансер еще несколько лет продолжала работать в Sweden Music и Polar. В 1987 году она основала собственную компанию Music & Artist Service Grel Hanser. В 2018 году менеджер получила шведскую премию Grammy за свою многолетнюю работу со Стигом Андерсоном и ABBA.