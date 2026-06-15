Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства акции «Костромской верфи»

Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Костромской области иск о передаче государству акций АО «Костромская верфь». Ведомство требует признать недействительными сделки купли-продажи акций предприятия, совершенные в 2015-2016 годах. Предварительное заседание назначено на 20 июля, следует из данных картотеки суда.

Иск зарегистрировали 11 июня. Всего прокуроры требуют признать ничтожными 23 сделки, а все участвующие в них акции взыскать в доход государства. Ведомство также потребовало передать права требования по 188 векселям общей стоимостью более 1,2 млн руб. в пользу «Костромской верфи». Ответчиками по иску стали 26 человек.

По иску суд уже принял обеспечительные меры, то есть арестовал недвижимость, доли в уставных капиталах и денежные средства, принадлежащие некоторым акционерам — Наталии и Батыру Кербабаевым, Андрею Бабину, Олегу Дрынову, Николаю Титенко, Любови Соколовой и Надежде Орловой. Конкурсному управляющему Юрию Никонову, Бабину и Дрынову суд запретил выводить денежные средства, предназначенные для выплаты прибыли.

«Костромская верфь» была основана в 1930 году. Компания специализировалась на постройке барж, дебаркадеров, брандвахт и плавучих баз для обслуживания пассажирского флота. В 2021 году верфь признали банкротом. В 2022 году компания достигла мирового соглашения с кредиторами. Производство по делу прекратили.

Никита Черненко