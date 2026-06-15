Движение через пункт пропуска на границе Херсонской области и Крыма восстановили

Движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» на границе Херсонской области и Крыма восстановлено в реверсивном режиме. Об этом рассказал губернатор области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Проезд организован по понтонной переправе для легковых автомобилей», — сообщил господин Сальдо. Он призвал водителей быть внимательными и выполнять указания сотрудников на месте.

Мост у полуострова Чонгар был поврежден в результате атаки БПЛА в ночь на 15 июня. Движение через «Джанкой» было приостановлено. По информации главы региона, удары также наносились по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по нему было перекрыто.

В ночь на 13 июня мост также получал повреждения при ударе БПЛА. 10 июня на объекте вводили временные ограничения после атаки ВСУ.