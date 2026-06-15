Еще 500 млн рублей направили на закупку оборудования для центра БПЛА в Ижевске

Управляющая компания «Промпарк» объявила еще три аукциона на оснащение научно-производственных линий центра БПЛА в Ижевске на общую сумму 523 млн руб. Соответствующие тендеры опубликованы на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Из открытого техзадания следует, что на поставку комплекса оборудования для «производства электродвигателей» направят 328,2 млн руб. Линия конвейерного производства включает в себя высокоскоростной штамповочный пресс, техника для подачи материалов, токарные и сверлильные станки, а также станки для испытаний изделий и другое оборудование. Заявки по этому аукциону принимаются до 24 июня.

В поставку оборудования «автоматизированной линии поверхностного монтажа печатных плат» за 178 млн руб. входят установки погрузчика печатных плат, лазерный маркировщик, конвейерная печь оплавления припоя, оборудование для трафаретной печати, системы рентгеновского контроля и т. д.

В перечень необходимых товаров для запуска линии литья пластика под давлением за 16,8 млн руб. включены горизонтальный термопластавтомат, вакуумный автозагрузчик и миксер для гранулирования пластика. По последним двум аукционам заявки принимаются до 1 июля.

Напомним, НПЦ в Ижевске получил аккредитацию в марте 2025 года. В здании начался капремонт. В целом на оснащение центра направят почти 1 млрд руб. На первый комплекс оборудования для формирования изделий из металлических и полимерных порошков заложили свыше 200 млн руб.

Площадь объекта превысит 2,5 тыс. кв. м. Центр будет работать по трем основным направлениям: разработка новых БПЛА, их мелкосерийное производство, а также подготовка профильных специалистов. Заведовать НПЦ будет управляющая компания «Промпарк» (100% акций у минимущества Удмуртии). Сроки сдачи объекта не назывались.

По данным правительства республики, сейчас Центр насчитывает 11 резидентов: девять производителей БПЛА и два университета — УдГУ и ИжГТУ. В дальнейшем этот перечень планируется расширить: совет по беспилотным авиационным системам (БАС) готов рассматривать новые заявки.

Изначально центру планировалось присвоить имя верховного божества удмуртов — «Инмар». Как «Ъ-Удмуртия» уточнили в минпромторге республики, это название на данный момент не утверждено.

Эксперты считают, что в последние несколько лет произошел большой рывок в наращивании производства БПЛА в условиях спецоперации. Выбор Удмуртии для создания крупного центра беспилотников они обосновывали сильными позициями региона в сферах машиностроения и приборостроения.

Подробнее об оснащении центра читайте в материале «”Инмару” нарастят крылья».