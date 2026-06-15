В Свердловской области создадут поименный список погибших при боевых действиях

В Свердловской области планируют создать поименный список погибших на специальной военной операции (СВО) и при других боевых действиях, включая афганский и чеченский конфликты, захороненных в регионе. Соответствующий указ 11 июня подписал глава области Денис Паслер.

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«Департаменту молодежной политики Свердловской области обеспечить формирование и ведение поименного списка погибших (умерших) при защите Отечества, останки которых погребены в воинских захоронениях, расположенных на территории Свердловской области»,— говорится в документе.

В регионе создадут муниципальные комиссии, которые будут заниматься формированием списков, а данные будут направлять ежегодно в срок до 1 марта.

Список разместят в интернете, его формированием будет заниматься Центр патриотического воспитания имени Героя России И. О. Родобольского, который входит в структуру департамента молодежной политики.

Память о тех, кто имел награды, будут увековечивать. К информации о каждом погибшем будут прилагаться данные о его наградах и справка о нем. На основании этих данных ему могут поставить памятник, создать мемориальную табличку, присвоить его имя географическому объекту, установить памятную дату.

Ранее в Екатеринбурге начала работать первая горячая линия для поиска раненых на СВО. Информацию смогут получить жители 29 субъектов России, которые входят в Центральный военный округ (ЦВО).

Анна Капустина