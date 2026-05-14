Первая в РФ горячая линия по поиску раненых на СВО заработала в Екатеринбурге

В Екатеринбурге запустили единственную в России горячую линию для поиска раненых участников специальной военной операции (СВО), сообщила на своей странице во «ВКонтакте» уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Информацию могут предоставить жителям 29 субъектов РФ, которые входят в состав Центрального военного округа (ЦВО).

Ранее омбудсмен вместе с коллегами по Уральскому федеральному округу (УрФО) обратилась в окружное военно-медицинское управление. Она попросила поспособствовать в более эффективном взаимодействии с семьями военнослужащих по военно-медицинским вопросам. «Искренне благодарна командованию ЦВО, которое пошло навстречу родственникам военнослужащих и запустило такой важный канал связи для родных»,— прокомментировала госпожа Мерзлякова.

Теперь родственники бойцов могут узнать, в каком госпитале они находятся, и можно ли с ними повидаться. На горячей линии могут также дать информацию о том, в какой день поступил военнослужащий на лечение. Другие сведения можно узнать уже при посещении госпиталя.

Позвонить на горячую линию можно по номерам 83433593258, 3593028 и 3593313. Она будет доступна ежедневно с 9:00 до 19:00 по екатеринбургскому времени.

Напомним, с января по июль 2025 года на горячую линию помощи участникам СВО в Свердловской области поступило более 2,6 тыс. звонков из разных регионов России. Не менее 70% звонков были связаны с поиском тел погибших на спецоперации, а также с поиском пропавших без вести и не выходящих на связь военнослужащих.

