Жители Приднестровья подали более 50 тысяч заявлений на гражданство России

Жители Приднестровья подали более 50 тыс. заявлений на получение гражданства России. Об этом сообщил глава МИД непризнанного региона Виталий Игнатьев, передает «РИА Новости».

Приднестровье — самопровозглашенная республика на северо-востоке Молдавии. Была образована в 1990 году как Приднестровская Молдавская ССР в составе СССР. Независимость республики признают только Абхазия и Южная Осетия. Россия считает Приднестровье частью Молдавии.

15 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема жителей Приднестровья в российское гражданство. Документ позволяет иностранцам старше 18 лет, дееспособным и постоянно проживающим в Приднестровье, проходить процедуру получения гражданства России по упрощенной схеме.

Господин Игнатьев отметил, что подписанный российским президентом указ имеет стратегическое значение для безопасности и социальной защиты жителей ПМР в условиях региональной нестабильности.