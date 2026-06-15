Иркутские коммунисты определились со своими кандидатами в Госдуму

Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко может возглавить партсписок иркутских коммунистов на выборах депутатов Госдумы РФ. Соответствующую рекомендацию предстоящему съезду партии принял обком, заседание которого состоялось в минувшие выходные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Левченко

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Сергей Левченко

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Региональная группа объединит кандидатов от КПРФ Республики Саха (Якутия), Иркутской и Магаданской областей. Всего в нем пять фамилий, включая экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина на четвертой строчке. Напомним, в 2022 году он был приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года за незаконную охоту (ч. 2 ст. 258 УК РФ). В 2024-м судимость сняли в связи с истечением испытательного срока условного наказания.

В одномандатных округах Иркутской области пленум рекомендовал выдвинуть депутата думы Иркутского района Константина Бушуева (Иркутский №95), экс-министра сельского хозяйства Приангарья Илью Сумарокова (Шелеховский №97) и летчика-космонавта, Героя России Олега Новицкого (Братский №98).

«По Ангарскому округу (№96) бюро обкома продолжает переговоры с ЦК партии по кандидатурам»,— говорится в сообщении регионального отделения КПРФ. В проекте «Народный кандидат» (форма предварительного голосования Компартии) в качестве претендента в Ангарском округе №96 указан секретарь по информационно-пропагандистской работе обкома Андрей Ахмадулин. Как писал «Ъ-Сибирь», на прошлой неделе в Новосибирске первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин не стал исключать участия господина Рашкина в выборах.

Список кандидатов на выборах в Госдуму утвердит съезд КПРФ, назначенный на 19—20 июня.

Валерий Лавский