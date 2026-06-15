Сообщение о том, что Иран и США достигли сделки и подпишут некое мирное соглашение уже в ближайшую пятницу,— главная новость, которую обсуждают мировые медиа. В отсутствие более или менее детальной информации комментаторы в основном рассуждают о том, что сделка эта, похоже, возвращает статус-кво, существовавший до начала войны. А потому ее уж точно не стоит считать успехом Дональда Трампа. Иран же имеет полное право говорить о победе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

The Washington Post (Вашингтон, США) Трамп стремился свергнуть иранский режим. Но удовольствовался открытием Ормузского пролива Трамп и его сторонники утверждают, что война была очень успешной… Некоторые эксперты по Ближнему Востоку сомневаются в этом, хотя многие признают, что сделка, которая положит конец боевым действиям и откроет пролив, вероятно, все же лучше, чем альтернатива в виде продолжения войны… Некоторые его самые ярые сторонники из тех, кто придерживается наиболее жесткой позиции в отношении Ирана, сомневаются, что прекращение боевых действий улучшит положение дел в мире.

Bloomberg (Нью-Йорк, США) Трамп откладывает на потом самую сложную часть долгожданного соглашения по Ирану США и Ирану потребовалось более двух месяцев напряженных и нерегулярных переговоров, чтобы договориться о прекращении боевых действий и возобновлении движения по Ормузскому проливу. Теперь начинается самое сложное. Предварительное соглашение, о котором объявили стороны в воскресенье вечером — в день 80-летия Дональда Трампа, оставляет узкий 60-дневный коридор для обсуждения вопросов, касающихся ядерной программы Ирана. Вопросов, с которыми годами мучились его предшественники… Этот промежуток и его краткость повышают вероятность того, что детали текста останутся неурегулированными и подписание будет сорвано… Дополнительную неопределенность вносит отсутствие доверия между США и Ираном… Еще более непредсказуемым фактором может стать премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который крайне скептически относится к возможности США заключить с Ираном сделку, способную удовлетворить Израиль.

Ynet Global (Тель-Авив, Израиль) Сделка Трампа с Ираном: мир или капитуляция? Мы находимся в историческом моменте. Возможно… будет подписано соглашение, которое станет актом предательства народа Ирана и актом капитуляции перед иранском режимом… Многие из нас надеялись, что особые отношения между Нетаньяху и Трампом приведут к беспрецедентной координации действий. На тактическом уровне это действительно произошло… Но тактическое сотрудничество не переросло в стратегическое согласие. На стратегическом уровне Трамп совершил практически все возможные ошибки. Конечную цель — устранение иранской угрозы — придется оставить его преемнику. И остается только надеяться, что этот преемник справится с этим лучше.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Франкфурт, Германия) Чего Трамп добился в результате своей войны и чего — нет После двухмесячных переговоров Иран и США достигли соглашения об открытии Ормузского пролива. Теперь Тегеран может выставить себя победителем. В Вашингтоне царит скепсис: стоило ли это (война.— “Ъ”) того? Ормузский пролив, игольное ушко мировой торговли, вновь открывается — пролив, который вообще не был закрыт до войны. Президент, конечно, может указать на то, что Иран теперь ослаблен. Но если сравнить результат с его собственными целями, итог оказывается разочаровывающим. Иранский народ уже давно перестал играть какую-либо роль в твитах и речах Трампа. Репрессии в стране только усилились. А смена режима? Система правления Исламской Республики не изменилась, разве что произошло перераспределение власти в пользу Корпуса стражей исламской революции. Трамп недооценил устойчивость иранских вооруженных сил, которые десятилетиями готовились к асимметричной войне с Америкой. Режим чувствует себя сильнее, потому что новое поколение офицеров Корпуса стражей исламской революции теперь может выработать собственный миф о победе. Он будет основываться на том, что они предотвратили попытку переворота со стороны самой могущественной военной державы в мире.

Tasnim (Тегеран, Иран) Объяснение договоренностей с Америкой, сделанное Гарибабади Заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади в интервью национальным СМИ заявил: «Эти договоренности достигнуты не просто в результате дипломатических консультаций, но и благодаря пролитой крови мучеников, действиям военных, сопротивлению наших храбрых граждан на улицах, поддержке вооруженных сил и противостоянию врагам Исламской Республики Иран. А также благодаря крови погибшего как мученик имама и мерам Верховного лидера исламской революции». «Враг, который атаковал для достижения своих зловещих целей, потерпел поражение во всех своих целях. А Исламская Республика Иран добилась в этой войне великих побед».

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Николай Зубов