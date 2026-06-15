Мирра Андреева вернулась в топ-5 рейтинга WTA

Россиянка Мирра Андреева поднялась на одну строку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). С 5751 очком она занимает пятое место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

На прошлой неделе теннисистка не участвовала в соревнованиях, однако смогла обойти в классификации Аманду Анисимову (5631). Американка не смогла защитить очки за прошлогодний финал турнира WTA категории 500 в Лондоне. В этом году она уступила британке Эмме Радукану в четвертьфинальном матче.

Первое место в рейтинге сохранила белоруска Арина Соболенко (9090). Второе место занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина (8143). Полька Ига Швентек (6733) замыкает тройку лучших. Из российских теннисисток в топ-100 также входят Диана Шнайдер (16-я позиция; 2458 очков), Екатерина Александрова (19; 2411), Анна Калинская (20; 2212), Людмила Самсонова (37; 1405), Анастасия Захарова (90; 828) и Алина Корнеева (97; 793).

Мирре Андреевой 19 лет. На ее счету шесть титулов под эгидой WTA. В мае она стала победительницей Roland Garros — второго в сезоне турнира Большого шлема. В 2024 году вместе с Дианой Шнайдер завоевала серебро Олимпийских игр в парном разряде.

Таисия Орлова