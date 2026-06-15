Инвестиции в запуск производства пеллет в Лесосибирске составили 300 млн рублей

Объем инвестиций в запуск производства пеллет и древесного брикетированного угля из отходов лесозаготовки и лесопиления на территории Лесосибирска (Красноярский край) составил 300 млн руб. Реализацией проекта занимается ООО «Енисейлесозавод», сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Отмечается, что 200 млн руб. компания вложила из собственных средств, еще 100 млн руб. были направлены из регионального Фонда развития промышленности сроком на пять лет под 4% годовых.

Мощность предприятия составит 21 тыс. т пеллет и около 5,5 тыс. т брикетированного угля в год. В настоящее время завершены строительно-монтажные работы, создан производственно-складской комплекс, введены в эксплуатацию линии по выпуску пеллет и угля, закуплены автотранспорт и спецтехника.

ООО «Енисейлесозавод» было образовано в 2004 году в результате реорганизации одноименного ОАО, созданного в 1998 году. По данным компании, мощности предприятия находятся в Енисейском и Мотыгинском районах Красноярского края. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2025 году выручка организации составила 599,4 млн руб., чистая прибыль — 125,5 млн руб.

Александра Стрелкова