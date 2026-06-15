В Приангарье руководство компании осуждено за контрабанду леса

Нижнеудинский городской суд Иркутской области вынес обвинительный приговор 47-летней жительнице Иркутского района. По информации региональной объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции, женщина, работавшая бухгалтером лесозаготовительной компании, признана виновной в контрабанде лесоматериалов в крупном размере.

Как установил суд, в 2013-2017 годах бухгалтер организовала незаконное перемещение за границу Таможенного союза ЕврАзЭС крупных партий пиломатериалов из древесины березы, лиственницы и сосны общим объемом 131 тыс. кубометров. Поставки осуществлялись через Иркутскую и Алтайскую таможни без документов, подтверждающих законность происхождения древесины.

Бухгалтеру компании назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафа в размере 600 тыс. руб. Кроме того, подсудимая должна возместить нанесенный государству ущерб в размере 616 млн руб.

Ранее приговором этого же суда был признан виновным в контрабанде лесоматериалов директор компании. В связи с заключением им досудебного соглашения, уголовное дело в его отношении было выделено в отдельное производство. Решением суда ему назначено наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он также должен возместить ущерб в размере 616 млн руб.

Влад Никифоров, Иркутск