В Кемерове начинается реконструкция трамвайных путей за 5,3 млрд рублей

В Кемерове с 20 июня стартует реконструкция трамвайной линии маршрута №10, где в июне 2024 года в результате ДТП один человек погиб и 146 пострадали. В рамках капремонта предусмотрены замена путей и увеличение количества тяговых подстанций с трех до пяти, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области (Кузбасса). Работы выполнит кемеровское МУП «Городское управление капитального строительства», стоимость контракта составляет 5,3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«На первом этапе специалисты демонтируют и обустроят новые пути на пересечении ул. Ленина и ул. Дзержинского в сторону железнодорожного вокзала. На следующих этапах переустройство коснется путей на ул. Ноградской, пр. Кузнецком, кольце КЭМЗ, от пр. Советского до ул. Островского», — прокомментировали в региональном правительстве.

Отмечается, что после модернизации время в пути сократится на 40% — с 63 до 40 минут. Работы будут проходить в несколько этапов, завершить реконструкцию планируется в конце 2027 года.

Маршрут №10 был открыт в октябре 2006 года. Протяженность пути составляет 16,6 км, на маршруте — 25 остановок. Ежегодный пассажиропоток составляет более 3 млн человек.

Лолита Белова